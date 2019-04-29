Москва и Ереван согласуют схему газоснабжения Армении до 2030 года

Москва, , 12:47 — REGNUM Москва и Ереван намерены согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года, заявил 29 апреля журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

«Есть договоренность согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 год», — заявил Приходько, добавив, что оба государства уделяют самое пристальное внимание сотрудничеству в газовой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале 2019 года Газпром повысил цену на поставляемый Армении газ до 165 долларов США на границе, вместо прежних 150 долларов, однако для армянских потребителей цена осталась неизменной — 286 долларов.

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