Дело Кочаряна и Хачатурова передано в суд

Ереван, , 12:42 — REGNUM Дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна направлено в суд. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Армении.

«Прокуратура, осуществляющая надзор за законностью досудебного производства, подтвердила обвинительное заключение по уголовному делу о событиях 1−2 марта 2008 года в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Сейрана Оганяна, бывшего замминистра обороны Юрия Хачатурова и бывшего руководителя аппарата президента Армении Армена Геворкяна. Дело было передано в суд общей юрисдикции Еревана», — говорится в сообщении.

Роберт Кочарян обвиняется по ч. 1 ст. 300.1 и по п. 2 ч. 4 ст. 311 Уголовного кодекса Армении — в свержении конституционного строя Армении и получении взятки в особо крупных размерах, Сейран Оганян обвиняется по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — в свержении конституционного строя РА. Юрий Хачатуров обвиняется по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — в свержении конституционного строя РА. Армен Геворкян обвиняется по ч. 1 ст. 38−300.1, по п. 2 ч. 4 статьи 311 и по п. 1 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РА — в пособничестве в свержении конституционного строя РА, получении взятки в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного незаконным путем.