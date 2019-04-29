Индонезия и КНР заключили 23 меморандума о взаимопонимании в Пекине

Пекин, , 12:48 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла стал свидетелем подписания 23 меморандумов о взаимопонимании между компаниями из Индонезии и Китая на бизнес-форуме, проходившем в кулуарах II международной конференции сотрудничества «Один пояс — один путь» в Пекине, сообщает Antaranews.

По словам вице-президента, партнерство между Индонезией и Китаем будет более тесным благодаря развитию бизнес-отношений и взаимодействию между правительствами двух стран.

Юсуф Калла отметил, что объем торговли между Индонезией и Китаем увеличился более чем на 40 млрд долларов США, но дефицит все еще велик.

Со своей стороны, глава КНР Си Цзиньпин пообещал увеличить импорт Китая из Индонезии, включая сельскохозяйственную продукцию, фрукты и промышленные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Индонезии и Китая заключили меморандум о сотрудничестве в области образования, а также в сфере делового и промышленного сотрудничества в четырех основных коридорах, а именно: Северная Суматра, Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Бали.

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