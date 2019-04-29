К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»

Москва, , 12:41 — REGNUM В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Московской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе принятия проекта разгорелась дискуссия между председателем Московской городской избирательной комиссии Валентином Горбуновым и депутатом Московской городской думы фракции КПРФ Еленой Шуваловой. Парламентарий обратила внимание на то, что согласно Трудовому кодексу вахтовый режим работы предполагает нахождение на месте не более одного месяца. Следовательно, получить возможность определять будущее столицы могут приезжие из других регионов РФ или даже стран. Горбунов ответил, что все положения законопроекта разработаны с учётом приведения столичного законодательства в соответствие федеральному.

Законопроектом также предлагается предоставить право Общественной палате Российской Федерации вести наблюдение на выборах.

Ожидается, что доработанный с учётом поправок законопроект будет рассмотрен во втором чтении на следующем заседании Мосгордумы.