Турция и Иран подписали соглашение о безопасности на границе

Анкара, , 12:41 — REGNUM В турецком городе Ване подписано соглашение о безопасности на границе Турции и Ирана. Документ подписали губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез и заместитель генерал-губернатора остана Западный Азербайджан, губернатор города Хой Сейид Мухаммад Абиди. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı,

Представитель Ирана отметил, что приоритетном для двух сторон всегда было повышение уровня жизни граждан, проживающих в приграничной зоне. В ответно м слове губернатор Бильмез подчеркнул, что чем больше будут укреплены двусторонние ирано-турецкие отношения, тем выгоднее станет положение обоих государств. Губернатор выразил надежду, что, посредством подобных встреч, обоюдное сотрудничество на местном уровне будет развиваться и в будущем. Мехмет Эмин Бильмез, сообщил: «Протяженность границы между провинцией Ван и Исламской Республикой Иран составляет 285 километров. В этой связи неизбежно возникают вопросы, связанные с пропускным режимом границы, противодействием терроризму и трансграничной торговлей. На проведенных по этому поводу переговоров мы произвели обмен информацией по таким вопросам, как противодействие угрожающим обоюдной безопасности террористическим организациям, незаконная миграция, организованная преступность, борьба с наркотрафиком и контрабандой, безопасность границы, проблемы трансграничной торговли и деятельность в культурной сфере».