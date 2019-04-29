Новая техника – с расчетом на десятилетия: что покажут на параде Победы

Москва, , 12:37 — REGNUM На параде Победы в 2019 году будет представлено не так много новинок — на сегодняшнем этапе развития новая техника производится с расчетом на десятилетия, но зрелище обещает быть интересным, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 29 апреля, комментируя сообщения о порядке прохождения военной техники по Красной площади на Параде Победы.

Ранее «Красная звезда» со ссылкой на министерство сообщила, что механизированную колонну возглавит танк Т-34−85, за ним проедут военные автомобили и гусеничная бронетехника. Также на параде будут представлены зенитные ракетные комплексы и зенитные ракетно-пушечные комплексы, пусковые установки С-400, модернизированные танки, боевые машины десанта и бронетранспортеры, а также, возможно, самолеты Воздушно-космических сил.

«Парад Победы в 2019 году будет достаточно масштабным, как и во все последние годы. Однако надо отметить, что согласно имеющимся на сегодняшний день спискам особых новинок на нём ожидать не стоит.

Во многом это связано с тем, что парад с участием военной техники проводится ежегодно, и за это время в стране не всегда появляются новые типы вооружения. Тем более что на сегодняшнем этапе развития новая техника разрабатывается и производится с расчетом на десятилетия.

Но в любом случае зрелище обещает быть интересным», — отметил Леонид Нерсисян.