Изменения в Курской области: «регион задышал широкой грудью»

Москва, , 12:32 — REGNUM 11 октября 2018 года, после отставки Александра Михайлова, временно исполняющим обязанности губернатора Курской области был назначен Роман Старовойт, до этого занимавший должность заместителя министра транспорта Российской Федерации.

«Я бы сказал, что задачи первого этапа пребывания в статусе временно исполняющего обязанности главы Курской области Романом Старовойтом выполнены», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Экспертного Совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты Российской Федерации Глеб Кузнецов.

«Область встряхнулась, стала работать значительно интенсивнее. Произошло омоложение органов власти, пришли новые люди, люди с новыми компетенциями. То есть темп, который взял Роман Старовойт, радикально и выгодно отличается от тогою, что было при Александре Михайлове. Люди это оценили, люди это видят, они напрямую общаются с губернатором с органами власти через социальные сети и различные инструменты обратной связи, чего раньше в Курской области не было. Регион «задышал широкой грудью», — подчеркнул эксперт.

«Так что можно утверждать, что на данный момент Роман Старовойт провел хорошую работу, и с оптимизмом оценить перспективы избрания Романа Старовойта на должность губернатора Курской области в единый день голосования», — завершил свой комментарий Глеб Кузнецов.

Читайте ранее на ИА REGNUM : Роман Старовойт: «Чиновник у нас — бай, а должен быть госслужащим»

Как отмечают наблюдатели, формирование новой команды в Курской области происходит решительно. В 14 областных структурах сменилось руководство, у самого губернатора сократилось количество заместителей. В добровольную отставку ушёл мэр Курска Николай Овчаров. Средний возраст сотрудников администрации омолодился на 15 лет — с 61 до 47 лет.

На данный момент в Курской области реализуются или готовятся к реализации 35 новых инвестпроектов, планируемый объем инвестиций 266,3 млрд руб. Только на площадке Российского инвестиционного форума заключено 12 соглашений, цель которых — обеспечить прорвы в экономической развитии области.

Сохранены от банкротства корпорация «Гринн» и птицефабрика «Белая птица», имеющих важнейшее значение для экономики региона.

Одно из центральных событий — 2019 год в регионе объявлен Годом дорог. Для их ремонта и строительства удалось добиться увеличения финансирования на треть — 7,6 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в 2018 году. В частности, выделено 500 миллионов рублей на строительство дороги на проспекте Дружбы

Временно исполняющий обязанности региона также взял под личный контроль реализацию «мусорной реформы», что привело к снижению сумм в платежках курян на треть.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Константин Комков отмечает в работе Романа Старовойта большое внимание, уделяемое взаимодействию с гражданским обществом.

«Изменения, которые сегодня происходят в Курской области, во многом связаны и с информационной открытостью, и с работой администрации в социальных сетях. Ещё один очень важный момент: выстроены отношения с гражданским обществом. Это и встречи с представителями ОНФ, и общественные контролеры, которые будут следить за исполнением работ в ходе Года дорог, и работа с общественными палатами и общественными советами. При этом власть понимает, что без активного сотрудничества с курянами решить задачу экономического роста просто не удастся. И от курян ждут активного участия в разработке стратегии развития области на ближайшие годы», — считает Константин Комков.