Европарламент одобрил закон о контроле за пластиковыми отходами

Брюссель, , 12:33 — REGNUM Цифры, которые отражают степень загрязненности планеты пластиком, ужасают, пишет 29 апреля AMNA.

Больше 80% морского мусора составляет пластик. Из-за медленных темпов распада, пластмассы накапливаются в морях, океанах и на побережьях. Остатки пластика обнаруживаются в морских черепахах, тюленях, китах, птицах, рыбах и моллюсках и, следовательно, в человеческой пищевой цепи.

Принимая во внимание эти данные, Европарламент одобрил новый закон об окончательном запрете одноразовых пластиковых предметов, таких как тарелки, столовые приборы, соломинки. Предметы, на которые распространяется новое законодательство ЕС, составляют 70% от общего объема морского мусора.

Запрет вступит в силу с 2021 года. Что же до пластиков бутылок, в государствах-членах они должны делать на 25% из переработанного материала к 2025 году и на 30% к 2030. Соглашение также усиливает применение принципа «загрязнитель платит», вводя режим повышенной ответственности для производителей.