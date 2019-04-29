Юнкер не разделяет мнения Макрона о «глубоком кризисе Евросоюза»

Брюссель, , 12:24 — REGNUM В настоящее время не только Европейский союз, но и весь мир находится в кризисе. Так заявил в интервью газете Rzeczpospolita глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя недавно сделанное президентом Франции Эммануэлем Макроном заявление о том, что ЕС переживает самый глубокий кризис в истории интеграции.

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«Когда я возглавил комиссию, у нас был кризис государственного долга. Пришлось месяцами бороться с большим блоком тех, кто хотел выгнать Грецию из еврозоны. Сегодня не столько ЕС, сколько весь мир находится в кризисе. Разваливается прежний уклад. Растёт сила Китая, Индии», — отметил Юнкер.

Также он отметил и влияние миграционного кризиса, и сложные торговые отношения с Соединёнными Штатами. При этом Юнкер заявил, что ЕС удалось отсрочить угрозу торговой войны.

«Поэтому я не считаю, что мы проходим через экзистенциальный кризис», — сказал глава Еврокомиссии.

Напомним, в начале марта 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение Великобритании покинуть Европейский союз является «символом кризиса в Европе». По его мнению, Brexit также стал и «символом европейской западни», куда людей заманили той «ложью и безответственностью, которые способны уничтожить сам Европейский союз».

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