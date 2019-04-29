Выборы в Казахстане: кандидаты показали хорошее знание казахского языка

Нур-Султан, , 12:19 — REGNUM Кандидаты в президенты Казахстана тщательно готовятся к сдаче экзамена на владение государственным языком. Об этом заявил председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков, сообщает 29 апреля издание Informburo.

По его словам, на предыдущих выборах некоторые претенденты не смогли сдать экзамен на владение казахским языком.

«Претенденты поняли, что прийти и сдать экзамен, не так-то просто, поэтому и готовятся соответственно», — добавил Жолдасбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля кандидат в президенты Казахстана от коммунистической народной партии (КНПК) Жамбыл Ахметбеков успешно сдал экзамен на владение казахским языком. Во время экзамена кандидаты проходят три задания: пишут сочинение, читают отрывок из произведения казахского автора и произносят 15-минутную речь.

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