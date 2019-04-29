В Оренбуржье мэр Орска подал в отставку

Орск, Оренбургская область, , 12:13 — REGNUM В Оренбургской области глава Орска Андрей Одинцов подал заявление об отставке. Сегодня, 29 апреля, его последний рабочий день на посту мэра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Одинцов увольняется с формулировкой «по собственному желанию». После его ухода из мэрии исполнять обязанности главы Орска будет Василий Козупица, который ранее был принят на работу заместителем главы города по внутренней политике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, с начала 2019 года Орск неоднократно оказался в центре скандалов, связанных с руководством. В феврале муниципалитет оказался в «снежном плену». На подмогу пришлось присылать областную спецтехнику. Работу чиновников экс-губернатор тогда подверг критике. Опять же в феврале горсовет дал неудовлетворительную оценку отчёту градоначальника о деятельности мэрии за 2018 год. Экс-глава региона рекомендовал Одинцову принять кадровые решения изменить состав руководителей-профильников в горадминистрации, которые не справляются со своими обязанностями. В конце февраля пост первого заместителя главы города с формулировкой «по собственному желанию» покинул Юрий Исаев.

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