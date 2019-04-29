Экс-президент Бразилии Лула прокомментировал победу Зеленского на выборах

Куритиба, Бразилия, , 12:11 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал победу политика и актера Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Своим мнением он поделился с испанской газетой El País, взявшей интервью у осужденного политика в тюрьме Куритибы.

«Не могу думать, что победа комика на украинских выборах — это плохо. Что они сказали, когда выборы выиграл металлург? Его недооценили, посчитали неграмотным, не умеющим выступать, я не знаю… Любой может превратиться в большого политика», — сказал Лула да Силва.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью 73-летний политик также заявил, что намерен выйти из тюрьмы, доказать свою невиновность и продолжить заниматься политикой.

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