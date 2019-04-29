ХАМАС готовил крупный теракт перед выборами в Израиле

Иерусалим, , 12:05 — REGNUM 28 апреля стало известно, что Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила крупный теракт перед выборами. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, теракт был подготовлен военным крылом движения ХАМАС, ячейка которого находилась в Иудее и Самарии.

Известно, что в качестве будущего шахида лидеры ХАМАС завербовали 23-летнего Яхья Абу-Диа из деревни аз-Заим недалеко от Иерусалима. Исполнитель должен был въехать на заминированном автомобиле в гражданский или военный автобус. При этом для исполнения теракта Абу-Диа должен был выбрать максимально многолюдное место.

В течение нескольких недель житель арабской деревни вел наблюдения, о результатах которых сообщал руководству ХАМАС в Сектор Газа. Лидеры военного крыла движения также дали ему указание записать так называемое «обращение шахида».

Однако план террористов не был приведен в исполнение. 31 марта ШАБАК и бойцы Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели операцию по задержанию Абу-Диа. В ближайшее время против него будет подано обвинительное заключение.