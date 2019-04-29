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Команда Зеленского поддержала идею запрета Порошенко на выезд за границу

Политика

«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ»

Киев, 29 апреля 2019, 12:01 — REGNUM  Команда победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу пока еще действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайшего окружения, сообщают «Украинские новости».

«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ», — отреагировали в команде Зеленского на соответствующее предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете на выезд за границу действующему президенту Украины Петру Порошенко и чиновникам из его окружения.

Иск был подан блогером Александром Дубинским. Он просит суд «запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов».

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