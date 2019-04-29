Джакарта, Индонезия, , 12:03 — REGNUM

Глава Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (Lapan) Индонезии Томас Джамалуддин нацелен на запуск спутников непосредственно с территории Индонезии в 2040 году, сообщает Antaranews.

«Мы хотим, чтобы в течение следующих 25 лет, к 2040 году, мы cмогли создавать свои собственные спутники», — отметил Томас Джамалуддин журналистам в планетарии и обсерватории Джакарты.

По его словам, Индонезии удалось создать три спутника весом около 120 кг, а именно Lapan А1, Lapan А2 и Lapan А3. Однако для запуска спутника страна все еще использует технические средства в Индии.

«Мы хотим иметь место запуска ракет и спутников на индонезийской земле, в частности, на острове Биак, который очень удобно расположен на экваторе», — пояснил он.

Известно, что в настоящее время Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства готовит четвертый и пятый спутники, а именно Lapan A4 и Lapan A5.

Напомним, начиная примерно с 2008 года, в рамках программы «Воздушный старт» Индонезия и Российская Федерация вели переговоры по запуску российских ракет-носителей в космос с индонезийского острова Биак.