В Казахстане создали гражданскую платформу по мониторингу выборов

Нур-Султан, , 12:00 — REGNUM Для мониторинга досрочных выборов президента Казахстана в республике создана гражданская платформа «Аманат», сообщает 29 апреля агентство «Казинформ».

Планируется, что наблюдатели будут работать по пяти направлениям: готовность к проведению выборов, осведомленность избирателей, честность и прозрачность, открытый диалог и равное сотрудничество.

В состав платформы вошли представители СМИ, общественные организации, молодежь, эксперты и гражданские активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы президента Казахстана запланированы на 9 июня 2019 года. 28 апреля закончилось выдвижение кандидатов в президенты. Документы в ЦИК передали девять человек.

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