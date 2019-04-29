«200 дней успеха»: эксперт о работе Хабирова в статусе врио главы Башкирии

Москва, , 11:52 — REGNUM Своими впечатлениями о пребывании в статусе временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова поделился политолог Виктор Потуремский.

«Сейчас в Башкирии продолжается формирование новой системы управления и принятия кадровых решений. Последние замены происходят буквально в эти дни. Понятно, что Радий Хабиров — человек с большим управленческим опытом, с федеральным опытом, имеющий прекрасную подготовку именно с политической составляющей. И все это, собственно, и происходит сейчас в регионе», — рассказал Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«С одной стороны, это формирование системы управления, постановка задач под цели, которые ставит в развитии республики Радий Хабиров. С другой стороны, это консолидация общества и элит вокруг нового главы региона», — отметил эксперт.

«В разрешении, которые были, а их было, надо отметить, немало, Радий Хабиров сумел были приняты удачные решения — речь идет о Сибае, и о разработке месторождений полезных ископаемых, которая носила еще и в некотором смысле национальный характер. В части выстраивания отношений с федеральной властью, имеют место качественные изменения. Конечно, в этом смысле немалую роль играет наличие у Радия Хабирова опыта работы в федеральных структурах власти и кредит доверия от них. И мы видим явную нормализацию отношений и явный режим благоприятствования. И в этом смысле — 200 дней успеха», — завершил свой комментарий Виктор Потуремский.

Напомним, согласно исследованию ВЦИОМ, опубликованному 17 апреля, Радий Хабиров находится на втором месте среди губернаторов, уверенной победы гкоторых можно ожидать в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. За него готовы отдать свои голоса 63% опрошенных жителей республики, а 61% респондентов считают, что он сможет добиться изменений к лучшему. Электоральный потенциал Радия Хабирова оценён в 79%.

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