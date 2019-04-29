Копенгаген, Дания, , 11:32 — REGNUM

Возглавляемая Расмусом Палуданом радикальная партия «Stram kurs» («Жесткий курс») сумела собрать нужное количество подписей для участия в выборах в датский Фолькетинг (парламент). По данным министерства экономики и внутренних дел, партия к утру 27 апреля имела 20 981 подписей (для участия в выборах нужно 20 109). Официально, однако, партия еще не подавала заявку о своем намерении принять участие в предстоящих выборах — об этом сообщает датское новостное агентство «DR» («Радио Дании»).

«Жесткий курс» заметно активизировал свою деятельность по сбору подписей избирателей в апреле 2019 года. Резкий рост числа сторонников партии связывают с демонстрациями Расмуса Палудана на Нёрребро (Копенгаген) и его публичным сожжением Корана.

«Жесткий курс» выставил на своем сайте предвыборную программу. Среди прочего, партия намерена запретить ислам на территории Дании; произвести выход страны из всех международных конвенций по беженцам; выслать из Дании всех лиц неевропейского происхождения; лишить всех лиц неевропейского происхождения (после проверки) датского гражданства.