В Уругвае прошли парламентские слушания по деятельности ЦРУ против страны

Монтевидео, , 11:27 — REGNUM В Палате депутатов Уругвая (нижняя палата парламента) прошли назначенные парламентариями от правящей коалиции «Широкий Фронт» слушания по деятельности Центрального Разведывательного Управления США против Уругвая. На них были представлены новые доказательства причастности ЦРУ к преступлениям правой военной диктатуры, находившейся у власти в Уругвае в 1973—1985 гг. Об этом сообщает венесуэльский канал TeleSur.

Члены Комиссии по расследованию шпионажа представили документы, переданные аргентинским правительством. Депутат от партии «За народную победу», входящей в Широкий Фронт, Луис Пуиг указал на то, что эти доказательства подтверждают сделанные ранее заявления о деятельности североамериканских спецслужб на территории Уругвая, в частности, причастности к нарушениям прав человека в период диктатуры и осуществлению «Плана Кондор».

Ранее правительство Восточной Республики Уругвай запросило у властей Аргентины данные, которые содержат информацию, касающуюся деятельности ЦРУ на территории Уругвая.