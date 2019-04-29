Премьер Израиля призвал мировую общественность к борьбе с антисемитизмом

Иерусалим, , 11:20 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал стрельбу в синагоге в США, произошедшую 27 апреля. Как сообщает израильское информационное агентство Srugim, глава израильского правительства выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибшей Лори Гилберт Кей, а также резко осудил произошедшее.

«Я осуждаю преступное нападение в синагоге в Калифорнии, которое является ударом по сердцу еврейского народа», — заявил премьер Нетаньяху. Глава правительства Израиля пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе. Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к борьбе с антисемитизмом.

Президент Израиля Реувен Ривлин также принес соболезнования семье Лори Гилберт Кей. Глава государства заявил, что подобные проявления антисемитизма — «паразит, от которого избавиться можно только через образование и воспитание толерантности».

Напоним, что злоумышленник открыл огонь по прихожанам в синагоге Chabad Way в городе Поуэй в штате Калифорния 27 апреля 2019 г. В результате инцидента пострадали четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице.