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Премьер Израиля призвал мировую общественность к борьбе с антисемитизмом

Политика

Нетаньяху назвал стрельбу в синагоге в США «ударом в сердце еврейского народа»

Премьер Израиля призвал мировую общественность к борьбе с антисемитизмом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 29 апреля 2019, 11:20 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал стрельбу в синагоге в США, произошедшую 27 апреля. Как сообщает израильское информационное агентство Srugim, глава израильского правительства выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибшей Лори Гилберт Кей, а также резко осудил произошедшее.

«Я осуждаю преступное нападение в синагоге в Калифорнии, которое является ударом по сердцу еврейского народа», — заявил премьер Нетаньяху. Глава правительства Израиля пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе. Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к борьбе с антисемитизмом.

Президент Израиля Реувен Ривлин также принес соболезнования семье Лори Гилберт Кей. Глава государства заявил, что подобные проявления антисемитизма — «паразит, от которого избавиться можно только через образование и воспитание толерантности».

Напоним, что злоумышленник открыл огонь по прихожанам в синагоге Chabad Way в городе Поуэй в штате Калифорния 27 апреля 2019 г. В результате инцидента пострадали четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице.

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Зарубежная хроника
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