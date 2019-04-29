«Миссия Украины»: Зеленский сделал России хорошее предложение

Киев, , 11:20 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал указ президента России предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство жителям Донбасса, а также заявление Владимира Путина о том, что эта норма может быть распространена и на всех граждан Украины.

Зеленский сказал, что «не советует соблазнять граждан Украины паспортами», отметил, что «Киев не откажется от миссии служить примером демократии для постсоветских стран», что Украина «будет предоставлять гражданство всем, кто готов бороться за свободу», и прежде всего тем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов», в том числе гражданам России.

Зеленскому во всем этом наборе слов принадлежит, вероятно, только подпись. И не стоит тратить время на то, чтобы доказывать, какая из постсоветских стран является несомненным лидером в состязании «авторитарных и коррумпированных режимов» и образцом чего именно является (особенно в последние годы) Украина.

Это тот случай, когда все всё понимают. Ритуальные слова произносятся, но в них не верит ни говорящий, ни слушающий. Реальный смысл сообщения совсем в другом: риторика меняться не будет, «экономическая политика» — тоже, украинская власть продолжит играть роль вовремя и в тон лающей моськи, изменится только стиль. Взамен этой власти позволят осваивать Украину.

Вместе с тем предложенный избранным президентом Украины обмен выглядит весьма привлекательным для России. С Украины в Россию едут работяги и профессионалы, от строителей до метростроителей. Судя по тому, что риторика новой власти мало отличается от риторики прежней, не изменятся и действия, а значит, не изменится и ситуация с трудовой миграцией.

А кто же едет в обратном направлении? Список «борцов за свободу», как это называют помощники (координаторы) Владимира Зеленского, весьма обширен: от Марии Гайдар и Дениса Вороненкова — до Аркадия Бабченко и Матвея Ганапольского.

Из России на Украину едут граждане, скрывающиеся от закона, использующие «борьбу с Путиным» как бронежилет. Едут «журналисты», «боровшиеся» с российским режимом в России и прославляющие украинский режим на Украине (за очень большие деньги), и другие подобные граждане.

Другими словами, с Украины едут люди, умеющие делать свою работу и делать ее хорошо. Они едут ради нормальной зарплаты и нормального социального климата. В обратном направлении следуют граждане, торгующие оппозиционностью, которая при должной зарплате мигом становится провластностью.

Если Владимира Зеленского устраивает такой обмен, это прекрасно. Россию он тем более должен устраивать.