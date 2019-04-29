Выборы в Индонезии: по итогу обработки 47% голосов лидирует Видодо

Джакарта, , 11:06 — REGNUM Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Индонезии, по итогам обработки 47% бюллетеней на выборах лидирует пара кандидатов на пост президента и вице-президента страны Джоко Видодо и Маруф Амин, получив 56% голосов, сообщает информационный портал Detik.

По данным информационной системы голосования в Индонезии, обработано около 47% бюллетеней с более чем 382 избирательных участков.

Издание отмечает, что согласно полученным результатам, действующий глава Индонезии Джоко Видодо получил 40 518 184 голосов (56,35%), а его оппонент Прабово Субианто — 31 386 354 голосов (43,65%).

В Центральной избирательной комиссии напомнили, что отображаемые данные не являются окончательным результатом выборов, поскольку подсчет голосов ещё ведется. Официальные итоги выборов станут известны 22 мая 2019 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, согласно результатам обработки 22% голосов в Индонезии, действующий президент страны Джоко Видодо получил 55% голосов, а его оппонент Прабово Субианто — 44%.

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