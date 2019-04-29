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Глупости: новая стратегия Германии по Донбассу

Политика

На этой теме многие попытаются заработать голоса

Глупости: новая стратегия Германии по Донбассу
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ангела Меркель

Москва, 29 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  На теме провальной политики главы Германии Ангелы Меркель по умиротворению столкновений на Донбассе ещё многие попытаются заработать голоса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но, как минимум надо хорошо разбираться в ситуации. Германские депутаты выдвигают инициативу для своей внутри германской борьбы. А по этому поводу можно говорить разные глупости, не оглядываясь на последствия», — считает политолог.

По его мнению, Меркель не может сделать предпринять никаких шагов по поводу инициативы Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей. Потому что Венгрия и Польша уже давно раздают паспорта украинцам. России всего лишь следует за ними.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Bild писала, что в германском бундестаге фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) приняла документ, в котором предложила новую стратегию урегулирования конфликта на Украине.

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