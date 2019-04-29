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В Южной Корее запретят ловить молодых особей кальмаров, макрели и камбалы

Политика

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи планирует принять поправку к закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Сеул, 29 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  В Южной Корее примут комплекс мер по восстановлению популяции нескольких видов морских обитателей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, министерство морских дел и рыболовства планирует принять поправку к закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» запрещающего ловить молодых особей кальмаров.

Известно, что в 2018 году улов кальмаров составил 46 тыс. тонн, что на 47% меньше, чем в 2017 году.

По предварительным данным, с 1 апреля по 30 июня в Южной Корее будет запрещено вылавливать кальмаров длиной менее 19 см.

Вылов рыб рода камбалообразных также сократился на 30% за последние пять лет. В прошлом году улов данного вида рыб составил 20 тыс. тонн.

Согласно новой поправке, вылов молодых особей камбалы, сельди и мелкопятнистой макрели до 20 см будет запрещен в период с 1 мая по 30 июня.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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