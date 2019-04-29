Глава Колымы сделал выговор чиновникам за бездействие на пожаре

Магадан, Магаданская область, , 10:55 — REGNUM Руководитель департамента лесного хозяйства Александр Пронин и исполняющий обязанности начальника пожарно-спасательного центра Андрей Фоменко получили выговоры с занесением в личное дело за бездействие при природном пожаре в Северо-Эвенском округе. Такое наказание им определил глава региона Сергей Носов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Магаданской области горит почти 7 тыс. гектаров тундры

«По действиям по Северо-Эвенску оценка неудовлетворительно, — цитирует губернатора телеканал «Вести-магадан». — Даже не шевельнулись! Никто из вас не шевельнулся по тушению пожара в Северо-Эвенске! По всем федеральным каналам говорят о Магадане, а у вас даже ни один мускул не дрогнул на лице. Я объявляю вам выговор. И вам, и вам! С занесением в личное дело».

Как сообщало ИА REGNUM, в северо-эвенском округе Колымы в середине апреля горело около 7 тыс. га леса. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Ситуацию усугубляло то, что в нескольких километрах от очагов возгорания находится село Гижига.