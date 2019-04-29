Черкесск, Карачаево-Черкесия, , 10:34 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии подняты по учебной тревоге военнослужащие горной мотострелковой бригады. Около 800 мотострелков приведены в высшую степень боеготовности и на технике выдвинулись на горный полигон, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По словам представителя округа, в учениях задействовано свыше 300 единиц военной техники, пишет ТАСС. Личный состав боевой тактической группы должен развернуть командные пункты в назначенном районе. После этого будут отработаны действия по окружению и уничтожению подразделений условного противника. В совместных действиях участвуют также экипажи армейской авиации, подразделения артиллерии, ПВО и разведки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году горные мотострелки бригады Южного военного округа, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, уже принимали участие в семидневных батальонных учениях. С 8 по 14 апреля на полигоне «Кобу-Баши» они отрабатывали навыки наступления и обороны в горной местности во взаимодействии с авиацией и артиллерией.

В двусторонних учениях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 250 единиц военной техники, в том числе десять вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» и танки Т-72.