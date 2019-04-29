В Рудничном бору в Кемерове запретили строительство и установку скульптур

Кемерово, , 10:21 — REGNUM Кемеровский городской совет народных депутатов внёс ряд изменений в решение «О создании особо охраняемой территории местного значения «Природный комплекс Рудничный бор». Как сообщили ИА REGNUM в Горсовете, согласно изменениям, любое строительство, включая малые архитектурные формы и скульптуры на территории Рудничного бора запрещено, а в прогулочной зоне допускается размещение лишь объектов благоустройства: биотуалетов, скамеек, мусорных контейнеров и урн.

«Изменения коснулись пунктов исключающих деятельность, влекущую за собой нарушение структуры почвенного покрова и форм рельефа природного комплекса, включая: уплотнение, снятие плодородного почвенного слоя почвы, изъятие и вынос за пределы комплекса почвенного грунта, производство земляных работ», — указывается в решении.

Напомним, что в декабре 2018 года в столице Кузбасса разгорелись споры вокруг установки скульптуры святой великомученицы Варвары на территории природного комплекса «Рудничный бор». Скульптуру собирались установить на правом берегу реки Томь на одной из гор рядом с надписью «Кузбасс». Эта территория с 2015 года входит в список особо охраняемых. В кемеровском штабе ОНФ уверяли, чтобы узаконить стройку, горсовет Кемерова без геологических и технологических изысканий изменил решение об особо охраняемой территории бора, разрешив там возведение скульптуры.

Позже прокуратура города внесла на имя председателя городского совета народных депутатов Николая Сенчурова представление об устранении нарушений законодательства из-за необоснованного расширения допустимых видов деятельности на территории природного комплекса «Рудничный бор».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в свою очередь ранее отмечал, что пришло время преобразовать территорию бора, сделать её более комфортной и безопасной. В январе 2019 года он поручил городским властям создать рабочую группу по разработке комплексного плана развития ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор». После разработки и главгосэкспертизы проект должен быть представлен на общественных слушаниях. Комплексный план пообещали подготовить к июню 2019 года.

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