Брюссель, Бельгия, , 10:13 — REGNUM

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан в преддверии саммита западнобалканских государств, который состоится 29 апреля в Берлине, выступил за приём балканских стран в состав Европейского союза, призвав ускорить этот процесс. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По словам Хана, балканские страны — это соседи, чья ситуация в политических и экономических вопросах не должна быть безразлична ЕС.

«Речь идёт не о людях в юго-восточной Европе, речь идёт о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность», — сказал еврокомиссар.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 апреля, в Берлине состоится саммит, главной темой которого станет конфликт между Сербией и Косово. Мероприятие проведёт канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также в нём примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, главы государств и правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Хорватии и Словении.