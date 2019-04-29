Министр финансов США рассказал о торговых переговорах с Китаем

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином «выходят на финишную прямую», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Я думаю, что у обеих сторон есть желание достичь соглашения. Мы добились большого прогресса», — цитирует министра The New York Times.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты могут подписать окончательный вариант торгового соглашения с Китаем к концу мая — началу июня 2019 года.

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