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Министр финансов США рассказал о торговых переговорах с Китаем

Политика

По словам Мнучина, США «добились большого прогресса»

Вашингтон, 29 апреля 2019, 09:29 — REGNUM  Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином «выходят на финишную прямую», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Я думаю, что у обеих сторон есть желание достичь соглашения. Мы добились большого прогресса», — цитирует министра The New York Times.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты могут подписать окончательный вариант торгового соглашения с Китаем к концу мая — началу июня 2019 года.

Читайте подробнее: США и Китай могут достигнуть торгового соглашения к концу мая

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Торговые войны США
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