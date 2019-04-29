Главе района в Бурятии предъявили новое обвинение

Заиграевский район, Бурятия, , 09:32 — REGNUM Главе Заиграевского района Бурятии Александру Бурлакову предъявлено новое обвинение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, он обвиняется в фиктивном трудоустройстве более 60 человек.

В феврале СКР начал расследование против чиновников местной администрации, поставивших на поток фиктивное трудоустройство. За хорошие показатели район получил значительные дотации из республиканского бюджета. Следователи считают, за действиями своих подчинённых стоял глава района.

«По данным следствия, глава района в 2017 году, желая скрыть свое бездействие при выполнении поручения правительства РБ по легализации трудовых отношений, принудил находящихся у него в подчинении сотрудников администрации и сотрудников ООО «Жилье» к фиктивному трудоустройству жителей района и отчислению за них налогов и обязательных страховых выплат. Таким образом, было фиктивно трудоустроено более 60 человек», — сообщили в управлении.

Районным судом Александр Бурлаков был взят под стражу до 18 июня. Он был задержан 22 апреля по подозрению в безвозмездной передаче коммерческой организации 800 тонн угля на сумму в полтора млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, дело против главы района может косвенно ударить по главе Бурятии Алексею Цыденову, поскольку именно он был инициатором отмены выборов районных руководителей в апреле 2018 года. По словам Цыденова, решение конкурсной комиссии по отбору кандидатов будет налагать ответственность в том числе на главу республики за человека, ставшего у руля района.

Заиграевский район стал первым, где была отменена выборность глав, а Александр Бурлаков был назначен комиссией. На предыдущий свой срок он был избран на всенародных выборах в сентябре 2013 года.

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