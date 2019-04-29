Министра здравоохранения Ингушетии отправили в отставку

Магас, , 09:04 — REGNUM В Ингушетии осталось без руководителя министерство здравоохранения. Глава республики Юнус-Бек Евкуров своим указом освободил от должности министра Марем Арапханову. Она покинула этот пост по собственному желанию, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, соответствующий указ подписан 27 апреля. На сайте ведомства информации об увольнении Арапхановой нет. На странице «Руководство» она по-прежнему является главой минздрава.

В последней информации о деятельности министра сообщается об участии Марем Арапхановой в коллегии Минздрава России 25 апреля, которую по итогам 2018 года провела глава ведомства Вероника Скворцова.

Напомним, Арапханова на пост министра была назначена в декабре 2013 года. Она кандидат медицинских наук, окончила Государственную медицинскую академию в Ярославле. До назначения на должность главы минздрава занимала посты главного врача Сунженской центральной районной больницы и республиканской клинической больницы.