Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Россия обладает широкой стратегий влияния на политическую и социальную обстановку в Америке и многих других странах, считает заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, сообщает The Washington Examiner.

Претензии у Розенштейна, который назначил спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования «российского вмешательства в выборы», есть, прежде всего, к администрации бывшего президента Барака Обамы:

«Предыдущая администрация решила не публиковать полную историю о российских компьютерных хакерах и троллях в социальных сетях и о том, как они связаны с более широкой стратегией подрыва Америки», — сказал он.

По его словам, были неопровержимые доказательства того, что российские оперативники якобы «взломали американские компьютеры и обманули американских граждан»:

«И это только верхушка айсберга всеобъемлющей российской стратегии влияния на выборы, содействия социальной розни и подрыва Америки, как и во многих других странах».

Но не министерство юстиции должно делать окончательный вывод, защищает ведомство Розенштейн, в его работу не входит делать окончательные фактические выводы.

Министерство юстиции США попало под шквал критики после выхода доклада Мюллера. Четырехстраничное резюме генерального прокурора Уильяма Барра из 448 страниц доклада Мюллера. По мнению Барра, хотя Россия и «вмешивалась в президентские выборы 2016 года», кампания Дональда Трампа не состояла с Россией в сговоре и не участвовала в этих попытках.