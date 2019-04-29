Бундесвер превысил запланированные расходы на заграничные операции

Берлин, , 08:57 — REGNUM Расходы вооруженных сил Германии на участие в заграничных операциях в 2018 году значительно превысили запланированные суммы, пишет газета Der Bild со ссылкой на отчет министерства обороны ФРГ.

За прошлый год бундесвер потратил на это €975 млн, что больше запланированной суммы на €194 млн. Самой дорогой операцией стала миссия «Решительная поддержка» в Афганистане — €339 млн.

«Местные условия постоянно изменяются, зачастую в очень короткие сроки. Поэтому расходы могут быть спрогнозированы до последнего цента лишь в ограниченной мере», — прокомментировала пресс-секретарь министерства обороны.

Она пояснила, что внезапно может потребоваться больше персонала или ремонт оборудования, могут подорожать поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, США последний год критикуют Германию за недостаточные расходы на оборону — 1,23% ВВП вместо требуемых 2%. По недавним подсчетам министерства финансов ФРГ, к 2023 году Берлин будет вкладывать в оборону лишь 1,25% ВВП.

Читайте также: Германия планирует в перспективе уменьшить военные расходы