Военные и оппозиция Судана договорились о создании объединенного Совета

Хартум, , 08:40 — REGNUM Военное правление Судана и представители оппозиции договорились о создании объединенного Совета, с помощью которого будет осуществлена передача власти. Однако договоренности о составе Совета так и не были достигнуты, передает информационное агентство Reuters.

Переговоры протестующих и оппозиционеров с членами переходного Военного Совета Судана состоялись в субботу, 27 апреля.

Власти Судана намерены сформировать объединенный Совет. Сколько мест в Совете получат оппозиционеры, а сколько военные, остается неизвестным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Судана Омар аль-Башир, находившийся у власти в течение 30 лет, был свергнут 11 апреля. После военного переворота к власти пришел переходный Военный совет, однако демонстранты не прекратили выступлений и продолжили требовать перехода власти к гражданскому правительству.