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В Париже прошел десятый по счету митинг против действующего в Алжире режима

Политика

Митингующие выступили «против мафии, которая оккупировала страну»

Париж, 29 апреля 2019, 08:24 — REGNUM  Несколько сотен жителей Франции алжирского происхождения вновь провели демонстрацию в Париже в это воскресенье, 28 апреля, против чиновников, которые остались у власти в Алжире после отставки в начале апреля президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщает Le Figaro.

«Здесь жители Франции алжирского происхождения собираются каждое воскресенье, чтобы выступить против мафии, которая оккупировала страну, поэтому мы просим эту мафию уйти», — заявил журналистам один из протестующих.

По словам другого митингующего, алжирцы, которые находятся во Франции, которые проживают в Соединенных Штатах или в Великобритании, повсюду в мире, выходят на демонстрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько недель подряд жители Франции алжирского происхождения собираются в Париже, чтобы выступить против «самодержавия» и «теократии» в Алжире.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции прошел новый митинг против политического режима в Алжире

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