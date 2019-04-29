В Париже прошел десятый по счету митинг против действующего в Алжире режима

Париж, , 08:24 — REGNUM Несколько сотен жителей Франции алжирского происхождения вновь провели демонстрацию в Париже в это воскресенье, 28 апреля, против чиновников, которые остались у власти в Алжире после отставки в начале апреля президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщает Le Figaro.

«Здесь жители Франции алжирского происхождения собираются каждое воскресенье, чтобы выступить против мафии, которая оккупировала страну, поэтому мы просим эту мафию уйти», — заявил журналистам один из протестующих.

По словам другого митингующего, алжирцы, которые находятся во Франции, которые проживают в Соединенных Штатах или в Великобритании, повсюду в мире, выходят на демонстрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько недель подряд жители Франции алжирского происхождения собираются в Париже, чтобы выступить против «самодержавия» и «теократии» в Алжире.

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