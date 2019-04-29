Глава МИД Германии начинает поездку по Латинской Америке

Берлин, , 08:22 — REGNUM 29 апреля начинается визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Бразилию. Повестка министра запланирована насыщенной, передает Deutsche Welle.

В своей поездке Маас будет продвигать идеи демократии, прав человека и многосторонности. Визит начнется с посещения столицы штата Баия, прибрежного мегаполиса Салвадор. Здесь министр встретится с активистками феминистического движения и заложит сеть по укреплению прав женщин.

На следующий день он отправится в Бразилиа, где его ждет президент Бразилии Жаир Болсонару. Президентство Болсонару не вызывает восторгов в Берлине и не сулит улучшения ослабленных отношений между Бразилией и Германией. Хайко Маас должен решить, будут ли возобновлены германо-бразильские межправительственные консультации, проводившиеся в 2015—2017 годах.

Из Бразилии Хайко Маас отправится в Колумбию, а затем в Мексику. Германия намерена укрепить экономические, культурные и политические отношения с Латинской Америкой, а также «нейтрализовать» влияние США, Китая и России в этом регионе.