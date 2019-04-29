Носов лишил премий министров Колымы: «Хватит заниматься ерундой!»

Магадан, Магаданская область, , 08:26 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов распорядился не выплачивать министрам культуры, образования и здравоохранения региона премии за апрель, если ведомствами не будут внесены данные в государственную автоматизированную систему «Управление». Об этом глава Колымы заявил на заседании областного правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что три министерства — здравоохранения, труда и социальной политики, культуры и туризма Магаданской области не внесли данные в ГАС «Управление», сообщила министр экономического развития региона Ирина Пеньевская. Видео, на котором Сергей Носов отреагировал на эту информацию, опубликовало ИА «Весьма».

"Я почему должен в эти сказки и рассказки верить? Хватит заниматься ерундой, надо предпринять усилие по исправлению этой ситуации», — заявил губернатор в ответ на оправдания, что данные в систему не вносят из-за того, что она работает некорректно.

Сергей Носов дал на исправление ситуации две недели, отчёт ему должны представить после майских праздников. Пока в систему внесено около 80,7% информации.

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"Запишите решение: премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию. Исправите — тогда вопрос рассмотрим, в каком объёме её оплачивать. Ещё раз будет повторяться — даже ругаться не буду, система оплаты чтобы делалась в автомате: не внесены данные — значит премии выплачиваться не будут», — также сказал Сергей Носов.

Он пояснил, что оплата труда министров теперь будет производиться так: за 80% внесённых в ГАС «Управление» данных — 0% премии, за 85% — 10% премии, за 90% — 50% премии, за 95% — 75% и за 100% премия будет выплачиваться полностью. «И всё встанет на свои места», — уверен глава Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов уже неоднократно сыпал в адрес представителей кабинета министров Колымы едкими высказываниями, критикующими качество работы министров и заместителей председателей правительства. Самым известными стали его спичи:

«У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», «Кто хочет поработать на стройке — поднимите руку, — обратился Сергей Носов к членам областного правительства. — Готовьтесь, все пойдёте штукатурить и красить. Не можете организовывать головой, пойдёте работать руками», «Мы соизволили, наконец, возбудиться. Когда мы выйдем на централизованный закуп лекарств, не забудьте заказать такое лекарство «Возбудин». Будем прописывать как способ: наружно, внутренне и так далее».