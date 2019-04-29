Бывший вице-губернатор провинции Цзянсу в Китае снят с занимаемой должности

Пекин, , 08:02 — REGNUM Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянсу Мяо Жуйлинь был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых должностей, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Инспекция КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия сообщили о завершении расследования против Мяо, который ранее был членом Ведущей группы партийных членов в провинции Цзянсу. Как сообщили в ведомстве, Мяо предал свои идеалы, а также нарушил правила политической дисциплины.

Расследование показало, что Мяо, пользуясь занимаемым им положением, лоббировал материальные интересы третьих лиц в сфере строительства, а также незаконно владел рядом компаний, что подрывало национальные интересы Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор китайской провинции Сычуань находится под следствием в связи с обвинениями в коррупции.

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