Выборы в Казахстане: кандидат Ергаливев планирует отозвать заявление

Нур-Султан, , 07:55 — REGNUM Кандидат в президенты Казахстана от союза строителей республики Талгат Ергалиев отозвал заявление об участии в выборах, поддержав кандидата от партии «Ак жол» («Светлый путь») Данию Еспаеву. Об этом заявил председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев, сообщает 29 апреля агентство «Казинформ».

По его словам, на съезде партии при выборе кандидатов Ергалиев набрал 31,6% голосов, заняв второе место. Перуашев встретился с Ергалиевым и напомнил ему, что все участники «праймериз» должны войти в команду единого кандидата партии, которым была избрана Еспаева.

После переговоров Талгат Ергалиев заявил о намерении отозвать свое заявление из Центральной избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля съезд казахстанской партии «Ак жол» выдвинул в качестве кандидата в президенты Казахстана депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Данию Еспаеву.