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Назарбаев дал оценку развитию отношений с Китаем

Политика

26 апреля Нурсултан Назарбаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Назарбаев дал оценку развитию отношений с Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан — Китай

Пекин, 29 апреля 2019, 07:26 — REGNUM  Китай является близким другом для Казахстана, на которого можно положиться. Об этом заявил бывший глава республики Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем КНР Си Цзинпеном, сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

Во время переговоров Назарбаев отметил высокие темпы развития двусторонних отношений в различных секторах экономики. Бывший глава республики подчеркнул, что работал на протяжении всего постсоветского периода для достижения высокого уровня взаимопонимания с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, Нурсултан Назарбаев принял участие во втором форуме «Один пояс, один путь», который начался 26 апреля в Пекине. Казахстанский лидер ответил на вопросы журналистов и принял участие в открытии форума.

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