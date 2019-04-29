Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в Китай

Циндао, Китай, , 07:21 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Циндао (Китай) для участия в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что возглавляет отряд флагман ТОФ крейсер «Варяг». На подходе к китайскому порту с крейсера был произведен артиллерийский залп салюта, в ответ китайская сторона приветствовала российские корабли залпами с берега.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в поход из порта города Владивостока 1 апреля. Цель похода — развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и демонстрация Андреевского флага.

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