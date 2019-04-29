Понедельник, 29 Апреля 2019 года
07:26:34 МСК

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в Китай

Политика

Возглавляет отряд флагман ТОФ крейсер «Варяг»

Циндао, Китай, 29 апреля 2019, 07:21 — REGNUM  Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Циндао (Китай) для участия в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что возглавляет отряд флагман ТОФ крейсер «Варяг». На подходе к китайскому порту с крейсера был произведен артиллерийский залп салюта, в ответ китайская сторона приветствовала российские корабли залпами с берега.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в поход из порта города Владивостока 1 апреля. Цель похода — развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и демонстрация Андреевского флага.

Читайте ранее в этом сюжете: Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ покинул Вьетнам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить