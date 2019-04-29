Кувейт обепокоен угрозой блокады Ормузского пролива со стороны Ирана

Эль-Кувейт, , 07:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Кувейта выразило обеспокоенность по поводу угрозы Ирана блокировать Ормузский пролив, сообщает кувейтское информационное агентство КУНА.

«Мы обеспокоены этими угрозами и надеемся, что наш регион будет избавлен от этой напряженности», — сказал заместитель министра иностранных дел Кувейта Халед аль-Джарара.

Через Ормузский пролив, отделяющий Иран от Аравийского полуострова, проходит почти треть мирового экспорта нефти. Иран угрожает перекрыть пролив для судоходства в ответ на требования США к третьим странам прекратить закупки иранской нефти к маю этого года.

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