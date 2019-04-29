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В Бенине прошли парламентские выборы

Политика

Главные оппозиционные партии не были допущены до участия

Порто-Ново, 29 апреля 2019, 07:09 — REGNUM  Жители Бенина 28 апреля проголосовали на парламентских выборах. Однако главные оппозиционные партии не были допущены до участия в выборах, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, в выборах приняли участие только две политические партии — Республиканская и Прогрессивный союз.

Заместитель спикера парламента Эрик Хундете, представитель оппозиции, заявил, что происходящее можно назвать «фарсом», а не настоящими выборами.

Он добавил, что две партии, допущенные до выборов, состоят в сговоре с действующим президентом Бенина Патрисом Талоном.

Представители предвыборной комиссии сообщили, что решение о недопуске главных оппозиционных партий до выборов было принято ранее в этом месяце, так как они не зарегистрировались «должным образом», а также «уклонялись от уплаты налогов».

На время выборов в стране был ограничен доступ в интернет, передает ВВС Swahili.

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