Кургинян: провал Зеленского приведет к гражданскому конфликту на Украине

Москва, , 06:04 — REGNUM Украину ждет два возможных сценария — либо победивший во втором туре президентских выборов на Украине комик Владимир Зеленский сумеет объединить страну, либо окончательный раскол, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Если вдруг оказывается, что другого курса нет, а Зеленский — это пузырь, то пузырь можно сколько угодно надувать, но он лопнет… Либо Зеленский каким-то способом сумеет связать украинскую нацию… либо он полностью повторит Порошенко», — заявил Кургинян.

По его словам, это может привести к тому, что на Украине расширится цивилизационный шов, после чего украинский народ перестанет уповать на нечто общеукраинское, после чего часть населения страны будет ориентироваться на нечто прорусское, а другая часть двинется в сторону большей радикализации.

«Последствия будут крайне мрачные: гражданский конфликт будет нарастать, так что есть два возможных сценария. Может быть, их что-то свяжет, что маловероятно, либо он [пузырь] лопнет, и тогда нарастание конфликта и раскол», — подытожил политолог.

Как заявлял ранее Кургинян, настоящая современная история Украины начнется после того, как Владимир Зеленский провалится как президент в ближайшие месяцы, не сумев распустить Верховную раду и изменить курс страны, на что уповают голосовавшие за него украинцы.

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