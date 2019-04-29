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Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года

Политика

Москве и Киеву нужно наладить мирный диалог, полагает Тьерри Мариани

Москва, 29 апреля 2019, 06:02 — REGNUM  Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне. Это произойдет после выборов в Европарламент, рассказал сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», кандидат в Европарламент от «Национального объединения» Тьерри Мариани изданию «Известия».

"Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне», — сказал Мариани и напомнил, что выборы в ЕП намечены на 26 мая.

Многие французские бизнесмены, отметил он, интересуются возможностями инвестиций в Крыму. Однако они опасаются, что попадут под ограничения со стороны властей Франции.

Если Москве и Киеву удастся наладить мирный диалог, санкции против РФ будут отменены. Сторонам нужно решить спортные вопросы, включая Донбасс, добавил Мариани.

«Я верю, что санкции снимут через два года. Раньше вряд ли получится, всё же болезненные вопросы не решаются вот так, с кондачка», — заключил он.

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