Кургинян: Зеленский — это тот же Порошенко, только вид сбоку

Москва, , 05:47 — REGNUM Пока не видно, чтобы победивший во втором туре выборов президента Украины комик Владимир Зеленский хоть чем-то отличался от его предшественника Петра Порошенко, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

По словам политолога, после разочарования народа Украины политикой прошлого президента страны Петра Порошенко, ему было сказано, что дело в личности Порошенко, поэтому после прихода к власти Зеленского всё изменится.

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«Потом выясняется, что это тот же Порошенко, только вид сбоку, и тогда весь масштаб обмана становится понятен… Мы не можем сказать заранее, будет Зеленский маневрировать или он тупо будет повторять параметры политики Порошенко, но все свидетельствует, что пока что он повторяет эти параметры, а эти маневрирования будут носить сугубо косметический характер», — заявил эксперт.

Как заявлял ранее Сергей Кургинян, Владимир Зеленский — никто иной, как человек, ориентирующийся на Демократическую партию США, а Пётр Порошенко — на Республиканскую партию, и разница между ними только в этом, а по существу ее нет.