ОБСЕ осудила атаку на синагогу в США

Вена, , 05:08 — REGNUM Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала мировых лидеров осудить проявления нетерпимости. Заявление Гисладоттир в Twitter стало реакцией на нападение вооруженного мужчины на синагогу в американском штате Калифорния.

Представитель ОБСЕ призвала политических лидеров «быстро и решительно осудить антисемитизм и другие формы нетерпимости и ненависти». Она также выразила сочувствие близким погибшей женщины и пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 19-летний Джон Ирнест открыл огонь по прихожанам синагоги в городе Поуэй и ранил четырех человек, включая восьмилетнюю девочку. Одна из пострадавших, пожилая женщина, умерла в больнице. Злоумышленника задержали.

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