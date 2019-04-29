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Премьер-министр Санчес пообещал Испании проевропейское правительство

Политика

Социалисты получают 123 из 350 мест в нижней палате парламента

Мадрид, 29 апреля 2019, 03:11 — REGNUM  Проевропейское правительство будет сформировано в Испании по итогам прошедших 28 апреля досрочных парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая в Мадриде перед сторонниками возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).

«Мы послали ясный сигнал в Европу, что способны преодолеть регресс и авторитаризм», — цитирует Санчеса издание La voz de Galicia.

Политик пообещал ради укрепления, а не ослабления «сформировать проевропейское правительство». Испания показала, что является прочной и высококачественной демократией, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочное голосование в Испании завершилось победой ИСРП, которая получает 123 из 350 мест Конгресса депутатов — нижней палаты парламента. Социалисты не получили абсолютного большинства для беспрепятственного формирования правительства, а значит, им придется идти на переговоры с другими политическими силами.

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Политическая жизнь Испании
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