В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Мадрид, , 02:53 — REGNUM Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания. Об этом сообщает МВД страны после обработки 98,9% протоколов.

ИСРП займет 123 из 350 кресел в нижней палате парламента, еще 66 мест достанется консервативной Народной партии (НП), 57 мест — центристской партии «Граждане», 42 места — левой коалиции «Объединившись, мы можем», 24 места — партии «Вокс».

Явка на выборах составила более 75%, что тогда как на предыдущих выборах в 2016 году она не превышала 67%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава испанского правительства Педро Санчес подписал указ о роспуске обеих палат парламента и назначении досрочных выборов на 28 апреля. Всеобщие выборы должны были пройти в королевстве в 2020 году.

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