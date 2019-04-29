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Пушков назвал Украину «пугалом», а не примером демократии

Политика

Зеленский поторопился

Москва, 29 апреля 2019, 01:57 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский поторопился провозгласить свою страну примером демократии для других. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

«Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе, затем — виновных в обстрелах Донбасса, и ещё запретит своих нацистов», — написал Пушков, комментируя обращение украинского политика к российскому президенту Владимиру Путину.

Лишь потом Зеленский вправе рассуждать о миссии Киева, отметил сенатор и заявил, что пока Украина служит «пугалом», а не примером для других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ранее допустил предоставление всем гражданам Украины российского гражданства по упрощенной процедуре. В ответ на это Зеленский опубликовал в соцсети обращение к президенту РФ, призвав «не соблазнять» жителей Украины российскими паспортами. Кроме того, украинский политик пообещал предоставить гражданство всем, кто страдает от «авторитарных и коррумпированных режимов».

Читайте подробнее: Обращение Зеленского к Путину: паспорт РФ — право забыть о правах человека

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский пообещал жителям России украинское гражданство

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